LIVE Mondiali di atletica | alle 14.30 Battocletti nella finale dei 5000 In pista Jacobs e le staffette
Via alla penultima giornata della rassegna iridata di Tokyo. Fari puntati su Nadia che va a caccia di un'altra medaglia dopo l'argento sui 10000. In pista gli uomini e le donne jet azzurri impegnati nelle 4x100 e 4x400 Ecco i quartetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Atletica, il medagliere dei Mondiali di Tokyo $SkySport $Atletica $Tokyo2025 sport.sky.it/altri-sport/at… - X Vai su X
Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera Vai su Facebook
LIVE Mondiali di atletica: alle 14.30 Battocletti nella finale dei 5000. In pista Jacobs e le staffette - Fari puntati su Nadia che va a caccia di un'altra medaglia dopo l'argento sui 10000. Secondo gazzetta.it
Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Jacobs e Battocletti live - Grande attesa per gli azzurri, dopo le delusioni di Palmisano e Fortunato nella notte italiana: aggiornamenti sulle gare in tempo reale ... Da corrieredellosport.it