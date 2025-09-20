LIVE Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA | sorpresa Lucia Bronzetti nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPORT! Ci siamo, è il giorno di un altro tentativo d’impresa per l’Italia del tennis, che sfida gli USA nella finale di Billie Jean King Cup 2025: benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro inaugurale che metterà di fronte Lucia BRONZETTI o Elisabatte COCCIARETTO a Emma Navarro. Prima partita che vede ovviamente favorita l’ex top 10 americana, che è stabile da due anni a questi livelli e che sul cemento si esprime nel migliore dei modi. Solida, capace di generare velocità nonostante la stazza non esagerata, Navarro fa della regolarità e anche delle variazioni il suo punto di forza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, BJK Cup 2025 in DIRETTA: sorpresa Lucia Bronzetti nel primo singolare?

