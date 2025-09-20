CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Argentina Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia-Argentina, incontro valido per la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo a Manila, nelle Filippine, per disputare gli ottavi di finale. Nella prima fase a gironi l’Argentina ha vinto il Gruppo C, mentre l’Italia si è classificata seconda nel Girone G, a causa della sconfitta patita in 5 set contro il Belgio: l’ultimo confronto tra azzurri e sudamericani sorrise agli uomini del CT Ferdinando De Giorgi: il 15 giugno scorso a Quebec City l’Italia vinse 3-1 durante la Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Argentina, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: ottavo dalle mille insidie contro De Cecco