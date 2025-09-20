LIVE Italia-Argentina Mondiali volley 2025 in DIRETTA | ottavo dalle mille insidie contro De Cecco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Argentina Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia-Argentina, incontro valido per la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo a Manila, nelle Filippine, per disputare gli ottavi di finale. Nella prima fase a gironi l’Argentina ha vinto il Gruppo C, mentre l’Italia si è classificata seconda nel Girone G, a causa della sconfitta patita in 5 set contro il Belgio: l’ultimo confronto tra azzurri e sudamericani sorrise agli uomini del CT Ferdinando De Giorgi: il 15 giugno scorso a Quebec City l’Italia vinse 3-1 durante la Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - argentina
Mondiali 2025 Italia, Polonia e Argentina superano la fase a gironi e si preparano ad affrontare gli ottavi di finale! Niente da fare per il Giappone di Yuki Ishikawa. ? Questo il programma degli ottavi: (ora italiana)* Sabato 20 settembre: • Polonia - - facebook.com Vai su Facebook
L'Argentina (elimina la Francia) e l'Iran risorge con le Filippine (6 match ball annullati ai padroni di casa che sul 22-20 avevano anche festeggiato, prima che un video challenge annullasse il punto...)... Ora Cechia-Cina mette a rischio il Brasile Italia - Ucraina, - X Vai su X
LIVE! Italia-Argentina: in palio i quarti di finale ai Mondiali; Pallavolo maschile · Italia - Argentina: programma, precedenti e dove vedere il match degli ottavi ai Mondiali 2025; Italia-Argentina, ottavi di finale ai Mondiali di pallavolo maschile 2025: a che ora e dove vederla gratis in diretta.
LIVE Italia-Argentina, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano De Cecco in un ottavo da brividi - Argentina Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia- oasport.it scrive
Dove vedere in tv Italia-Argentina, Mondiali volley 2025: orario esatto, canale, streaming - A Manila, nelle Filippine, i Mondiali senior 2025 di volley maschile domani, domenica 21 settembre, vedranno proseguire gli ottavi di finale: l'Italia ... Come scrive oasport.it