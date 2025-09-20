LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Verstappen in pole dopo il caos! Finalmente un buon Antonelli Ferrari da incubo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 CLASSIFICA TEMPI Q3 1 Max Verstappen 1:41.117 8 2 Carlos Sainz +0.478 9 3 Liam Lawson +0.590 9 4 Kimi Antonelli +0.600 8 5 George Russell +0.953 8 6 Yuki Tsunoda +1.026 8 7 Lando Norris +1.122 9 8 Isack Hadjar +1.255 9 9 Oscar Piastri – – 8 10 Charles Leclerc – – 7 11 Fernando Alonso – – 5 12 Lewis Hamilton – – 5 13 Gabriel Bortoleto – – 6 14 Lance Stroll – – 6 15 Oliver Bearman – – 4 16 Franco Colapinto – – 3 17 Nico Hulkenberg – – 3 18 Esteban Ocon – – 3 19 Pierre Gasly – – 3 20 Alexander Albon – – 1 16.00 QUALIFICHE PAZZESCHE A BAKU!!!!!!!!!! Max Verstappen centra la pole davanti a Sainz! Norris solamente settimo dopo aver rischiato il patatrak come Leclerc! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
