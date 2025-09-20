LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | scatta la Q1 occhio al forte vento! Le Ferrari vogliono essere protagoniste
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 minuti: i big aspettano ancora qualche istante, mentre il vento continua impetuoso e sarà una variabile notevole come si è visto nella FP3. -17 minuti: subito in pista i primi piloti. Albon, Bearman, Bortoleto, Ocon, e Sainz 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!! 13.58 Pochi istanti e si incomincia!! Tutto pronto per la Q1!! Sale la tensione a Baku! Sarà fondamentale fare attenzione a numerosi aspetti. Il traffico nella parte lenta, i giochi di scie, il vento! Chi farà la pole? 13.56 Prepariamoci per la Q1. Il meteo continua a essere dominato dal forte vento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta
