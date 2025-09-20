CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 minuti: diversi piloti stanno effettuando un doppio giro di riscaldamento perchè le gomme sono precipitate a livello di temperature. Antonelli si lancia ora e inizia subito a spingere. -4 minuti: i piloti si preparano per il giro lanciato. Saranno 4 minuti delicatissimi! -5 minuti: Antonelli ancora con gomma soft nuova, Ferrari di nuovo con soft usate. Le Rosse non dovrebbero avere grossi patemi nel superare il taglio ed entrato senza fretta. 14.28 SEMAFORO VERDE! RIPARTE DI NUOVO LA Q1! 14.26 Tra 2 minuti ripartirà la Q1. Di nuovo piloti pronti ad uscire! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Q1 sospesa per una seconda bandiera rossa. Hamilton comanda su Piastri e Leclerc