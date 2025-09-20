LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Q1 sospesa per una seconda bandiera rossa Hamilton comanda su Piastri e Leclerc
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 minuti: diversi piloti stanno effettuando un doppio giro di riscaldamento perchè le gomme sono precipitate a livello di temperature. Antonelli si lancia ora e inizia subito a spingere. -4 minuti: i piloti si preparano per il giro lanciato. Saranno 4 minuti delicatissimi! -5 minuti: Antonelli ancora con gomma soft nuova, Ferrari di nuovo con soft usate. Le Rosse non dovrebbero avere grossi patemi nel superare il taglio ed entrato senza fretta. 14.28 SEMAFORO VERDE! RIPARTE DI NUOVO LA Q1! 14.26 Tra 2 minuti ripartirà la Q1. Di nuovo piloti pronti ad uscire! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 14.00 le qualifiche, la Ferrari lancia la sfida a McLaren e Verstappen - - X Vai su X
GP di Azerbaijan, a Baku le Ferrari cercano il riscatto. Segui le gare in diretta https://sport.tiscali.it/statistiche/motori/formula-1/live.shtml Vai su Facebook
F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live; LIVE F1 Azerbaigian, Q1: seconda bandiera rossa. Hamilton primo, Leclerc 3°; F1 Live GP Azerbaijan: segui le qualifiche di Baku in diretta.
F1 diretta qualifiche Gp Baku: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live - Diciassettesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2025: sul circuito cittadino di Baku si entra nel vivo con la giornata dedicata alle attesissime qualifiche, decisive per stabilire la griglia di part ... Da corrieredellosport.it
F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming - 00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP d'Azerbaijan, diciassettesima tappa del ... Lo riporta oasport.it