LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Hamilton out nel Q2 Leclerc a muro nel Q3! Disastro Ferrari a Baku!

15.27 Sainz, Lawson e Hadjar gli unici con un tempo. Leclerc chiuderà decimo e Hamilton 12°. La Ferrari sperava in un grande sabato. Arriva, invece, l'ennesima delusione cocente. 15.25 Vedremo se le gocce che hanno fatto capolino proseguiranno a o meno. Sainz ha il miglior tempo per ora e spera. 15.23 Disastro Ferrari a Baku! Leclerc sbaglia la frenata in curva 15, blocca l'anteriore sinistra e si stampa contro il muro. -6 minuti: Leclerc a muro!!!!!!!! ATTENZIONE!! BANDIERA ROSSA!! -7 minuti: Verstappen entra in scena con le medie. Norris rallenta per aver trovato Russell fuori in curva 4.

