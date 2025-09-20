CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, si inizierà a fare sul serio, con una giornata che ci proporrà le attesissime qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 13.00 italiane. Quale sarà il programma della giornata? Si partirà come tradizione con la prima terza sessione di prove libere alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Leclerc sfida le McLaren