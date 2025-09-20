CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Hamilton ha benzina e tempo per rilanciarsi! Cuore in gola per tutti! L’inglese è 12°! Piastri si porta a 18 millesimi da Norris. -1 minuto: Hamilton chiude in 1:42.183 e migliora di pochissimo. Rimane 10° ed è a fortissimo rischio! Leclerc arriva al T2 con 490 millesimi su Hamilton e il record nel settore. Chiude in 1:41.519 ed è quarto a 123 millesimi! -2 minuti: la Ferrari con queste temperature basse sembra faticare a differenza della Mercedes. Hamilton arriva al T2 a 651 millesimi da Norris. Leclerc migliora nel T1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Ferrari a rischio nella Q2! Hamilton e Leclerc in affanno