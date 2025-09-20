LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | comincia la FP3 vento a Baku!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata -52 minuti: fa il suo ingresso in pista anche Isack Hadjar -53 minuti: dentro anche la Haas di Oliver Bearman. -54 minuti: entra Liam Lawson, gomme dure per lui. -55 minuti: tanti piloti sono adesso dentro le monoposto, Max Verstappen si trova invece ancora in piedi fuori dalla vettura. -57 minuti: ancora nessun pilota è entrato in pista. la temperatura dell’aria è di 22 gradi, umidità al 58% -59 minuti: tira vento a Baku, i piloti dovranno fare attenzione soprattutto in curva 16. 10.30 È tutto pronto, Amici di OA Sport! Comincia la FP3 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: comincia la FP3, vento a Baku!

