LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | alle 14.00 le qualifiche la Ferrari lancia la sfida a McLaren e Verstappen

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentornati a Baku! Tra 30 minuti esatti scatteranno le attesissime qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan!   11.38 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 14:00, orario di inizio delle qualifiche. A più tardi! 11.36 Dimostra quindi di esserci la McLaren, che scaccia i fantasmi del secondo turno. Ma tutto può succedere, specie in un tracciato cittadino dalle mille insidie come quello di Baku. 11.35 Questa, quindi, la classifica della FP3: Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando   Norris McLaren 1:41.223 1 2 Max   Verstappen Red Bull Racing +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

