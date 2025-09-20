LIVE Errani Paolini-Pegula Townsend Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA | le azzurre sperano che si arrivi al doppio decisivo

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI BJK CUP ITALIA-USA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-PEGULA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) Il programma della finale di Billie Jean King Cup Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio decisivo, che si giocherà soltanto in caso di 1-1 al termine dei due singolari del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, in corso a Shenzhen, in Cina. Da regolamento, infatti, in caso di 2-0 dopo le prime due sfide, il match non si giocherà e si procederà direttamente con la premiazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini pegula townsend italia usa bjk cup 2025 in diretta le azzurre sperano che si arrivi al doppio decisivo

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Pegula/Townsend, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: le azzurre sperano che si arrivi al doppio decisivo

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

LIVE Errani/Paolini-Pegula/Townsend, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: le azzurre confidano che si arrivi al doppio decisivo; LIVE Paolini-Pegula, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: altro tabù da sfatare per sognare in grande; LIVE! Day 10: Djokovic-Fritz in campo alle 2:00.

live errani paolini pegulaLIVE Errani/Paolini-Pegula/Townsend, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: le azzurre confidano che si arrivi al doppio decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale di Billie Jean King Cup Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio ... oasport.it scrive

live errani paolini pegulaLIVE Paolini-Pegula, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: altro tabù da sfatare per sognare in grande - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale di Billie Jean King Cup Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del secondo ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Pegula