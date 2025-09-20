LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | ultima giornata l’Italia punta sulla 4×400 femminile
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Bilancio quasi definitivo per le medaglie conquistate dagli azzurri ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti, Dallavalle e Palmisano e i bronzi di Battocletti, Fabbri e Aouani ) che hanno battuto il record di medaglie conquistate in una edizione della rassegna iridata. Il Mondiale si chiude a Tokyo con una domenica piena di finali e con una sola partecipazione azzurra. L’ultima giornata dei Mondiali di Tokyo parla anche italiano. L’unica finale con azzurre al via è la 4×400 femminile: Alice Mangione, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Virginia Troiani arrivano in corsia con il piglio giusto, dopo una stagione di crescita individuale che ha alzato l’asticella del quartetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, fuori la 4x100 con Jacobs. Ma possibile il ricorso per un contatto tra un atleta sudafricano e l'olimpionico. La 4X400 donne in finale #ANSA Vai su Facebook
Mondiali di atletica: Battocletti bronzo nei 5.000. L'azzurra ancora sul podio dopo l'argento dei 10.000 #ANSA - X Vai su X
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ultima giornata, l’Italia punta sulla 4×400 femminile - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Riporta oasport.it
Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Jacobs e Battocletti live - Grande attesa per gli azzurri, dopo le delusioni di Palmisano e Fortunato nella notte italiana: aggiornamenti sulle gare in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it