LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | ultima giornata l’Italia punta sulla 4×400 femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Bilancio quasi definitivo per le medaglie conquistate dagli azzurri ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti, Dallavalle e Palmisano e i bronzi di Battocletti, Fabbri e Aouani ) che hanno battuto il record di medaglie conquistate in una edizione della rassegna iridata. Il Mondiale si chiude a Tokyo con una domenica piena di finali e con una sola partecipazione azzurra. L’ultima giornata dei Mondiali di Tokyo parla anche italiano. L’unica finale con azzurre al via è la 4×400 femminile: Alice Mangione, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Virginia Troiani arrivano in corsia con il piglio giusto, dopo una stagione di crescita individuale che ha alzato l’asticella del quartetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

