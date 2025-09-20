CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 1.43: perez sola davanti, alle sue spalle Gonzalez e poco più indietro Fujii 1.39: Se ne va Perez, come da copione,. dopo 15 km, alle sue spalle Gonzalez raggiunta da Fujii, poi Garcia Leon 1.37: Resta solo Fujii all’inseguimento del duo di testa 1.35. perez e Gonzalez davanti, Garcia e Fujii poco più indietro 1.34: 18ma e 19ma Mihai e Curiazi al km 14 1.32: Continua, brillante il forcing di Garcia Leon 1.30: Attenzione! Si ritira Antonella Palmisano. Ha capito che non sarebbe potuta restare a contatto con le migliori e si è fermata 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: si ritira Antonella Palmisano, Perez in fuga