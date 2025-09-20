LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | si ritira Antonella Palmisano Perez in fuga
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 1.43: perez sola davanti, alle sue spalle Gonzalez e poco più indietro Fujii 1.39: Se ne va Perez, come da copione,. dopo 15 km, alle sue spalle Gonzalez raggiunta da Fujii, poi Garcia Leon 1.37: Resta solo Fujii all’inseguimento del duo di testa 1.35. perez e Gonzalez davanti, Garcia e Fujii poco più indietro 1.34: 18ma e 19ma Mihai e Curiazi al km 14 1.32: Continua, brillante il forcing di Garcia Leon 1.30: Attenzione! Si ritira Antonella Palmisano. Ha capito che non sarebbe potuta restare a contatto con le migliori e si è fermata 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: folle argento di Dallavalle con un miglioramento incredibile! Pichardo gli strappa la vittoria all’ultimo salto; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Dallavalle d'argento nel triplo, lite Pichardo-Diaz. Giallo Benjamin - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: argento a Dallavalle nel triplo
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: il personale non basta ad un grande Pernici. Battocletti in finale, bene Coiro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 15.