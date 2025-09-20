LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | si ritira Antonella Palmisano bis di Perez! Partita la gara maschile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 2.54: Al via la 20 km di marcia maschile. Questi i protagonisti: 1 Rhydian Cowley (AUS) 1:18:33 1:18:35 16 2 Tim Fraser (AUS) 1:19:43 1:19:43 49 3 Declan Tingay (AUS) 1:18:30 1:19:44 23 4 Caio Bonfim (BRA) 1:17:37 1:17:37 2 5 Matheus Correa (BRA) 1:20:19 1:25:17 43 6 Max Batista Goncalves Dos Santos (BRA) 1:22:01 1:26:35 54 7 Chenjie Li (CHN) 1:18:04 1:18:04 26 8 Haifeng Qian (CHN) 1:17:58 1:17:58 12 9 Zhaozhao Wang (CHN) 1:17:30 1:17:30 8 10 César Herrera (COL) 1:21:10 1:21:59 104 11 Mateo Romero (COL) 1:20:17 1:20:17 59 12 David Hurtado (ECU) 1:18:45 1:18:53 29 13 Jordy Rafael Jiménez Arrobo (ECU) 1:19:31 1:19:31 36 14 Diego García Carrera (ESP) 1:18:19 1:18:28 11 15 Álvaro López (ESP) 1:19:38 1:19:38 30 16 Paul McGrath (ESP) 1:17:55 1:18:05 7 17 Misgana Wakuma (ETH) 1:19:31 – 14 18 Jerry Jokinen (FIN) 1:21:37 1:21:37 115 19 Veli-Matti Partanen (FIN) 1:18:22 1:22:52 39 20 Gabriel Bordier (FRA) 1:18:23 1:18:23 15 21 Aurélien Quinion (FRA) 1:19:56 1:21:07 34 22 Leo Köpp (GER) 1:20:34 1:20:34 57 23 Christopher Linke (GER) 1:18:12 1:18:55 19 24 Alexandros Papamichail (GRE) 1:21:12 1:23:54 90 25 Erick Bernabé Barrondo (GUA) 1:18:25 – 106 (DNS) 26 Bence Venyercsán (HUN) 1:21:21 1:21:21 67 27 Servin Sebastiiyan (IND) 1:21:14 1:21:14 50 28 Andrea Cosi (ITA) 1:18:43 1:18:43 21 29 Francesco Fortunato (ITA) 1:18:16 1:18:16 13 30 Gianluca Picchiottino (ITA) 1:20:06 1:20:06 60 31 Satoshi Maruo (JPN) 1:17:24 1:17:24 24 32 Toshikazu Yamanishi (JPN) 1:16:10 1:16:10 1 33 Kento Yoshikawa (JPN) 1:17:38 1:17:38 20 34 Byeongkwang Choe (KOR) 1:20:29 1:21:50 110 35 Raivo Saulgriezis (LAT) 1:22:50 1:22:50 86 36 Noel Chama (MEX) 1:19:21 1:20:28 46 37 José Luis Doctor (MEX) 1:19:10 1:21:31 64 38 Ricardo Ortiz (MEX) 1:18:21 1:18:21 17 39 Luis Henry Campos (PER) 1:19:44 1:19:44 32 40 Maher Ben Hlima (POL) 1:20:05 1:20:05 31 41 Wayne Snyman (RSA) 1:20:17 – 95 42 Dominik?erný (SVK) 1:20:31 1:20:41 42 43 Perseus Karlström (SWE) 1:17:39 1:18:35 5 44 Mazlum Demir (TUR) 1:20:57 1:20:57 52 45 Hayrettin Y?ld?z (TUR) 1:22:49 1:23:09 91 46 Ihor Hlavan (UKR) 1:19:59 1:22:23 58 47 Mukola Rushchak (UKR) 1:18:50 1:18:50 25 48 Serhii Svitlychnyi (UKR) 1:20:18 1:20:18 66 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - mondiali
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Impresa Dallavalle: un argento inaspettato ai Mondiali di atletica. Il racconto della sua impresa Vai su Facebook
Mondiali di atletica, i risultati di oggi: argento #Dallavalle nel salto triplo #SkySport - X Vai su X
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: folle argento di Dallavalle con un miglioramento incredibile! Pichardo gli strappa la vittoria all’ultimo salto; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Dallavalle d'argento nel triplo, lite Pichardo-Diaz. Giallo Benjamin - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: argento a Dallavalle nel triplo ... Da sport.virgilio.it
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: il personale non basta ad un grande Pernici. Battocletti in finale, bene Coiro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 15. Lo riporta oasport.it