LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Palmisano a caccia del bis sul podio
0.30: Partita la 20 km di marcia femminile 0.28: Questo l'elenco delle partenti della 20 km di marcia: 100 Alexandra Griffin (AUS) – 1:32:43 1:32:43 – 78 101 Rebecca Henderson (AUS) – 1:28:11 1:28:11 – 36 102 Elizabeth McMillen (AUS) – 1:28:18 1:28:18 – 27 105 Gabriela De Sousa (BRA) – 1:33:21 1:34:32 – 67 106 Viviane Lyra (BRA) – 1:27:13 1:28:30 – 11 108 Erica Sena (BRA) – 1:26:59 — – 16 111 Li Ma (CHN) – 1:27:28 1:27:28 – 23 112 Li Peng (CHN) – 1:27:26 1:27:45 – 20 113 Quanming Wu (CHN) – 1:26:48 1:28:06 – 32 114 Jiayu Yang (CHN) – 1:23:49 — – 1 116 Lucy Alejandra Mendoza Malagon (COL) – 1:29:01 1:29:01 – 47 117 Laura Cristina Mojica Chalarca (COL) – 1:30:36 1:30:36 – 64 118 Magaly Beatriz Bonilla (ECU) – 1:28:26 1:31:19 – 38 120 Johana Ordóñez (ECU) – 1:29:58 1:33:35 – 77 121 Paula Milena Torres (ECU) – 1:28:29 1:28:29 – 14 122 Antia Chamosa (ESP) – 1:27:55 1:27:55 – 22 124 Paula Juarez (ESP) – 1:29:24 1:29:24 – 43 126 María Pérez (ESP) – 1:25:30 1:27:22 – 2 127 Jekaterina Mirotvortseva (EST) – 1:31:52 1:31:52 – 80 128 Sintayehu Masire (ETH) – 1:37:46 — – — 129 Clémence Beretta (FRA) – 1:28:05 1:28:05 – 15 130 Pauline Stey (FRA) – 1:28:18 1:28:18 – 19 134 Antigoni Ntrismpioti (GRE) – 1:28:12 1:29:16 – 53 135 Christina Papadopoulou (GRE) – 1:32:53 1:36:54 – 75 136 Panagiota Tsinopoulou (GRE) – 1:31:39 1:41:57 – 76 137 Mirna Ortíz (GUA) – 1:28:32 1:34:07 – 65 139 Tiziana Spiller (HUN) – 1:33:18 1:33:18 – 79 142 Federica Curiazzi (ITA) – 1:29:44 1:29:44 – 30 144 Alexandrina Mihai (ITA) – 1:28:57 1:28:57 – 33 145 Antonella Palmisano (ITA) – 1:26:36 1:28:28 – 12 148 Nanako Fujii (JPN) – 1:26:33 1:26:33 – — 149 Kumiko Okada (JPN) – 1:27:41 1:28:17 – — 152 Ayane Yanai (JPN) – 1:29:44 1:30:25 – 40 154 Yasmina Toxanbayeva (KAZ) – 1:30:18 1:30:18 – 44 156 Alegna González (MEX) – 1:26:57 1:27:32 – 4 157 Ilse Guerrero (MEX) – 1:28:43 1:28:43 – 26 158 Alejandra Ortega (MEX) – 1:29:29 — – 49 161 Mary Luz Andia (PER) – 1:28:49 1:28:49 – 17 163 Kimberly García León (PER) – 1:26:40 1:28:11 – 5 164 Evelyn Inga (PER) – 1:27:32 1:29:19 – 6 166 Katarzyna Zdzieb?o (POL) – 1:27:31 1:29:19 – 29 167 Vitória Oliveira (POR) – 1:32:22 1:32:22 – 58 169 Rachelle De Orbeta (PUR) – 1:31:09 1:35:12 – 74 172 Hana Burzalová (SVK) – 1:31:48 1:31:48 – 59 174 Meryem Bekmez (TUR) – 1:28:48 1:30:00 – 39 176 Lyudmila Olyanovska (UKR) – 1:27:09 1:27:56 – 13 177 Mariia Sakharuk (UKR) – 1:28:47 1:29:13 – 21 178 Hanna Shevchuk (UKR) – 1:28:37 1:28:37 – 37 181 Lauren Harris (USA) – 1:45:18 — – 48
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: folle argento di Dallavalle con un miglioramento incredibile! Pichardo gli strappa la vittoria all’ultimo salto; LIVE! Diaz e Dallavalle nel triplo: l'Italia vuole fare la storia; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Dallavalle d'argento nel triplo, lite Pichardo-Diaz. Giallo Benjamin - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: argento a Dallavalle nel triplo ... Da sport.virgilio.it
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: il personale non basta ad un grande Pernici. Battocletti in finale, bene Coiro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 15. Lo riporta oasport.it