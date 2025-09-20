LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia difende la top10 nel medagliere

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Bilancio quasi definitivo per le medaglie conquistate dagli azzurri ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti, Dallavalle e Palmisano e i bronzi di Battocletti, Fabbri e Aouani ) che hanno battuto il record di medaglie conquistate in una edizione della rassegna iridata. Il Mondiale si chiude a Tokyo con una domenica piena di finali e con una sola partecipazione azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica mondiali 2025 in diretta l8217italia difende la top10 nel medagliere

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia difende la top10 nel medagliere

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA RECORD! Bronzo per Nadia Battocletti, mai così tante medaglie! Jacobs danneggiato e 4×100 fuori; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km.

live atletica mondiali 2025LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ultima giornata, l’Italia punta sulla 4×400 femminile - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Si legge su oasport.it

live atletica mondiali 2025Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Dallavalle d'argento nel triplo, lite Pichardo-Diaz. Giallo Benjamin - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: argento a Dallavalle nel triplo ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atletica Mondiali 2025