LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Jacobs urtato in staffetta! Azzurri fuori si spera nel ripescaggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA I RISULTATI DELLE GARE DELLA NOTTE LA BATTERIA DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE I COMPONENTI DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE 13.37: Questi i tempi degli azzurri: Eseosa Fostine DESALU 10.66, Lamont Marcell JACOBS 9.01, Lorenzo PATTA 9.51, Matteo MELLUZZO 9.34 13.36: Il Sud Africa si è fermato dopo quello scontro con Jacobs, la Gran Bretagna ha sbagliato ed è eliminata. Vince il Ghana con 37?79, reco0rd nazionale, seconda l’Olanda con 37?95, terzo il Giappone con 38?07 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: definita la 4×100 dell’Italia, Tortu escluso! Attesa per Battocletti; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km.
Grande attesa per gli azzurri, dopo le delusioni di Palmisano e Fortunato nella notte italiana
LIVE Mondiali di atletica: alle 14.30 Battocletti nella finale dei 5000. In pista Jacobs e le staffette - Fari puntati su Nadia che va a caccia di un'altra medaglia dopo l'argento sui 10000. Scrive gazzetta.it