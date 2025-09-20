CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA I RISULTATI DELLE GARE DELLA NOTTE LA BATTERIA DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE I COMPONENTI DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE 13.37: Questi i tempi degli azzurri: Eseosa Fostine DESALU 10.66, Lamont Marcell JACOBS 9.01, Lorenzo PATTA 9.51, Matteo MELLUZZO 9.34 13.36: Il Sud Africa si è fermato dopo quello scontro con Jacobs, la Gran Bretagna ha sbagliato ed è eliminata. Vince il Ghana con 37?79, reco0rd nazionale, seconda l’Olanda con 37?95, terzo il Giappone con 38?07 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Jacobs urtato in staffetta! Azzurri fuori, si spera nel ripescaggio