LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | definita la 4×100 dell’Italia Tortu escluso! Attesa per Battocletti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA I RISULTATI DELLE GARE DELLA NOTTE LA BATTERIA DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE I COMPONENTI DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE 12.58: Mitton con 19.76 in testa alla gara del getto del peso, poi Jackson con 19.56, Ogunleye con 19.33 12.56: Ci sono Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione al via per l’Italia nella prima delle due semifinali della 4×400. In finale le prime tre più i due migliori tempi. Queste le protagoniste: 2 Giamaica – Dejanea Oakley, Stacey Ann Williams, Roneisha Mcgregor, Nickisha Pryce 3:18. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia non brilla nella marcia. Dalle 12.00 le 4×100 e Battocletti; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Palmisano cerca il bis nella marcia, c'è anche Fortunato nella 20km.
Mondiali atletica diretta Tokyo: segui Jacobs e Battocletti live - Grande attesa per gli azzurri, dopo le delusioni di Palmisano e Fortunato nella notte italiana: aggiornamenti sulle gare in tempo reale
LIVE Mondiali di atletica: alle 14.30 Battocletti nella finale dei 5000. In pista Jacobs e le staffette - Fari puntati su Nadia che va a caccia di un'altra medaglia dopo l'argento sui 10000.