CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA I RISULTATI DELLE GARE DELLA NOTTE LA BATTERIA DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE I COMPONENTI DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE 14.01: Mitton non si migliora ed è fuori dal podio 14.00: La statunitense Jackson è seconda! Lancio a 20.21, cambia tutto proprio all’ultima rotazione 13.59: JESSICA SCHILDER! 20.29 E PRIMO POSTO PER L’OLANDESE. CHE CARATTERE! 13.58: Roos con 19.54 sale al quarto posto, ora Schilder 13.57: Ogunlleye è sesta nel getto del peso, è in corso l’ultima rotazione 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: CHE SCALOGNA! Jacobs urtato e 4×100 fuori, Vittoria Fontana in sedia a rotelle. Ci salverà Battocletti?