LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurre in finale nella 4×400! Tra poco la 4×100 con Jacobs ma senza Tortu Aspettando Battocletti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA I RISULTATI DELLE GARE DELLA NOTTE LA BATTERIA DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE I COMPONENTI DELL’ITALIA NELLA 4X100 MASCHILE 13.20: Tutto invariato nel peso dopo due rotazioni di lanci 13.18: Skotheim supera 2.14 13.16: Gli Usa vincono la seconda semifinale con 3’22?53, secondo posto per il Belgio con 3’23?96, terzo posto per l’Olanda con 3’24?43. Ripescata la Francia con 3’24?33 13.15. ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEEE! Ultimo tempo di ripescaggio per le azzurre che domani ci saranno meritatamente! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
