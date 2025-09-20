LIVE Alle 18 Verona-Juve | Zanetti con Giovane-Orban Vlahovic dal 1' torna Conceiçao

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I padroni di casa non hanno ancora vinto in campionato, Tudor invece vuole restare a punteggio pieno e continuare il filotto di successi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live 18 verona juveTJ - VERONA JUVENTUS - Alle 18 bianconeri in campo al Bantegodi. Gatti fa rifiatare Bremer. Mckennie favorito su Joao Mario - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Scrive tuttojuve.com

live 18 verona juveHellas Verona-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

