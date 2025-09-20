Litigano in piazza e il 50enne viene accoltellato | l' uomo è in gravi condizioni

L'inferno all'improvviso. In piena piazza XX Settembre, questo pomeriggio, per poco non c'è scappato il morto. Un romeno cinquantenne è stato raggiunto da più coltellate a un braccio, forse anche a un fianco. Soccorso dall'ambulanza del 118, è stato portato all'ospedale Barone Lombardo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

