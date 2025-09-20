Litigano in piazza e il 50enne viene accoltellato | l' uomo è in gravi condizioni

L'inferno all'improvviso. In piena piazza XX Settembre, questo pomeriggio, per poco non c'è scappato il morto. Un romeno cinquantenne è stato raggiunto da più coltellate a un braccio, forse anche a un fianco. Soccorso dall'ambulanza del 118, è stato portato all'ospedale Barone Lombardo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: litigano - piazza

Meloni la schietta. E’ contro l’occupazione di Gaza, rilancia la riforma della Giustizia. Tajani e Salvini litigano ? L’articolo di Carmelo Caruso Ad Ancona, con i leader di Forza Italia e Lega, lancia la volata ad Acquaroli. Si supera, torna in versione yo soy Gior - facebook.com Vai su Facebook

Litigano in piazza e il 50enne viene accoltellato: l'uomo è in gravi condizioni; Del Toro e Carapaz litigano, poi Simon Yates piazza una rimonta d'altri tempi sul Colle delle Finestre: gli highlights; Bari, maxi-rissa in centro: coinvolti 50 stranieri. È nato tutto da uno smartphone rubato ma c'è l'ombra dello spaccio. Video.