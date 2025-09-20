Litiga con l’autista e lancia una bottiglia di vetro contro un bus
In stato di agitazione lancia una bottiglia di vetro contro un bus di linea: i fatti risalgono all’agosto scorso e ora un uomo di 36 anni, che vive a Sabaudia, e già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Litiga con l'autista e prima di scendere dal pullman gli versa una bottiglia di birra in faccia
Litiga con l'autista e prima di scendere dal pullman gli versa una bottiglia di birra in faccia
Forse un sorpasso a destra, di sicuro una ragione legata alla viabilità, ha spinto un autista dell'Atac in servizio sulla linea 64 a...