Lite per un telefonino poi scoppia la rissa | denunciati tre stranieri di 20 27 e 32 anni Finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia

Ilgazzettino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORDENONE - Una discussione scoppiata in via Gorizia per un telefonino e degenerata nell?arco di una manciata di minuti con il ferimento di un giovane senegalese al Bronx e il pestaggio, in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

lite per un telefonino poi scoppia la rissa denunciati tre stranieri di 20 27 e 32 anni finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia

© Ilgazzettino.it - Lite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia

In questa notizia si parla di: lite - telefonino

Lite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane...; Lite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane...; Lite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane....

lite telefonino scoppia rissaLite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia - Una discussione scoppiata in via Gorizia per un telefonino e degenerata nell’arco di una manciata di minuti con il ferimento di un giovane senegalese al Bronx e il pestaggio, ... ilgazzettino.it scrive

Tira fuori un machete alla festa dell'Unità: scoppia la rissa - Perché alla festa dell'Unità di Lodi, nella notte tra il 6 e il 7 settembre, oltre alle spinte sono volate anche bottiglie di vetro. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Telefonino Scoppia Rissa