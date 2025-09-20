L’Italia si tinge di verde per la Sla | più forza ai diritti di tutti
La Giornata nazionale Sla, giunta alla sua diciottesima edizione, diventa quest’anno un palcoscenico collettivo da cui parte un messaggio chiaro e ineludibile: ogni persona, anche quando la malattia la rende fragile, resta titolare di diritti e aspirazioni che vanno riconosciuti e sostenuti. Una nuova luce sulla consapevolezza Nella serata del 18 settembre, facciate storiche e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: italia - tinge
L’estate si tinge di bellezza. Le selezioni di Miss Italia: “Una tradizione che ci porta in alto”
Strage di morti e feriti sulle strade dell’Italia: l’esodo si tinge di rosso
Canoa polo, l’Italia si tinge d’argento ai World Games! Oro alla Germania, bronzo alla Gran Bretagna
Dal 18 al 20 settembre, Kaunas si tinge di tricolore! Vi aspettano tre giorni di arte, musica, cinema e cucina italiana. Per l'occasione, l'IIC e l'Ambasciata d'Italia propongono la proiezione di due film dalla rassegna cinematografica "I maestri della commedia i Vai su Facebook
LO US OPEN SI TINGE D'AZZURRO 10 anni fa si giocava la prima e unica finale Major tra due tenniste italiane: Flavia Pennetta si imponeva 7-6; 6-2 su Roberta Vinci al termine di due settimane stupende In semifinale le due azzurre avevano battuto - X Vai su X
Otranto si tinge di verde per la XVIII Giornata Nazionale della SLA - In occasione della XVIII Giornata Nazionale della SLA, promossa da AISLA, sabato 20 settembre, al calar del sole, la Cattedrale di Otranto si tingerà di verde. Scrive leccesette.it
Giornata nazionale SLA: la Fontana Luminosa si tinge di verde - La Fontana Luminosa sarà illuminata di verde per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla SLA in occasione della giornata mondiale. Da laquilablog.it