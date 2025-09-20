L’Italia si tinge di verde per la Sla | più forza ai diritti di tutti

La Giornata nazionale Sla, giunta alla sua diciottesima edizione, diventa quest’anno un palcoscenico collettivo da cui parte un messaggio chiaro e ineludibile: ogni persona, anche quando la malattia la rende fragile, resta titolare di diritti e aspirazioni che vanno riconosciuti e sostenuti. Una nuova luce sulla consapevolezza Nella serata del 18 settembre, facciate storiche e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

In occasione della XVIII Giornata Nazionale della SLA, promossa da AISLA, sabato 20 settembre, al calar del sole, la Cattedrale di Otranto si tingerà di verde.

La Fontana Luminosa sarà illuminata di verde per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla SLA in occasione della giornata mondiale.

