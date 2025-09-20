Nonostante alcuni passaggi a vuoto e qualche incidente di percorso, il bilancio è sempre più trionfale per la spedizione italiana impegnata a Tokyo per i Campionati Mondiali 2025 di atletica. Il bronzo odierno di Nadia Battocletti sui 5000 metri ha regalato infatti alla delegazione azzurra la settima medaglia (1-3-3) complessiva della manifestazione. Battuto di un’unità il precedente record nazionale stabilito a Göteborg nel 1995, ma un altro dato importante per valutare la competitività di un Paese è legato al numero di piazzamenti tra i migliori otto. L’Italia chiuderà il Mondiale giapponese con quindici top8 e occupa virtualmente la quarta posizione nella classifica a punti della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia si gioca la top5 nella classifica a punti dei Mondiali! Le previsioni in vista dell'ultima giornata