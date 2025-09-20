L’Italia scopre Tresoldi emigrato a 13 anni in Germania | ha giocato con i tedeschi l’Europeo Under 21

Il Club Brugge ha steso il Monaco 4-1 nella prima giornata di Champions. A segno anche l’italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Con la Germania ha disputato l’ultimo Europeo under 21. Classe 2004, lo scorso anno giocava in Bundesliga 2, all’Hannover. L’italo-tedesco Tresoldi ha segnato in Champions, fino a 12 anni giocava anche a tennis. Repubblica scrive dell’attaccante: Giocare è l’unica cosa che conta. Calcio, tennis, padel, golf: dategli un campo e Nicolò Tresoldi può girare il mondo. Germania, Italia, Belgio. Ora che questo attaccante di 21 anni ha segnato in Champions con la maglia del Bruges, mezza Italia lo scopre e l’altra metà che lo conosceva lo rimpiange, ma lui non è un talento in fuga, è un talento e basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

