L’Italia scopre Tresoldi emigrato a 13 anni in Germania | ha giocato con i tedeschi l’Europeo Under 21
Il Club Brugge ha steso il Monaco 4-1 nella prima giornata di Champions. A segno anche l’italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Con la Germania ha disputato l’ultimo Europeo under 21. Classe 2004, lo scorso anno giocava in Bundesliga 2, all’Hannover. L’italo-tedesco Tresoldi ha segnato in Champions, fino a 12 anni giocava anche a tennis. Repubblica scrive dell’attaccante: Giocare è l’unica cosa che conta. Calcio, tennis, padel, golf: dategli un campo e Nicolò Tresoldi può girare il mondo. Germania, Italia, Belgio. Ora che questo attaccante di 21 anni ha segnato in Champions con la maglia del Bruges, mezza Italia lo scopre e l’altra metà che lo conosceva lo rimpiange, ma lui non è un talento in fuga, è un talento e basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: italia - scopre
Atletica, l’Italia scopre nuovi talenti: Diego Mancini, terzo europeo sui 400 hs tra gli under 18! Conferme Succo e Castellani
Fine vita, il centrodestra scopre le carte: esclusa la sanità pubblica. Forza Italia ammette il compromesso: «Quel punto non lo volevamo»
Italia, shock in strada: una bara davanti al cassonetto. “Dentro…”. Poi si scopre il mistero
L’Italia scopre Tresoldi, emigrato a 13 anni in Germania: ha giocato con i tedeschi l’Europeo Under 21 Repubblica: ma l'attaccante del 2004, nato in Sardegna, può ancora scegliere la Nazionale italiana. Ha segnato in Champions col Club Brugge. Fino ai 12 Vai su Facebook
Gabrielloni “scopre” la sua statua Fabregas gliel’aveva promessa ? #Como #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X