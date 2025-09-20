L’Italia ritocca il record di medaglie vinte ai Mondiali di atletica Dibattito sull’edizione migliore di sempre

L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica: l’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo; gli argenti di Andrea Dallavalle (salto triplo), Nadia Battocletti (10.000 metri) e Antonella Palmisano (35 km di marcia); i bronzi di Leonardo Fabbri (getto del peso), Iliass Aouani (maratona) e Nadia Battocletti (5.000 metri). Manca soltanto una giornata al termine della manifestazione a Tokyo e il Bel Paese sarà presente nella domenica conclusiva soltanto con la 4×400 femminile, le cui possibilità di salire sul podio sono molto ridotte. La nostra Nazionale ha così migliorato di un’unità il record di medaglie in una rassegna iridata: il precedente primato era di sei allori, risalente a Göteborg 1995 (due ori, due argenti, due bronzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

