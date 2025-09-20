Con questo articolo prosegue il dibattito a più voci e con orientamenti diversi sulle recenti affermazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto (“ Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di un’altra nazione”). L’Italia sarebbe pronta a combattere? Ma soprattutto: gli italiani sarebbero pronti a combattere se attaccati? E se no, perché? Dopo l’intervento di Paolo Mauri, ecco quello dell’ammiraglio Roberto Domini. L’attuale contesto geopolitico, segnato da crescente instabilità e ridefinizione degli equilibri di potenza, richiede una riflessione sul ruolo e sulle esigenze delle Forze Armate, in particolare della Marina Militare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Italia non è pronta alla guerra? Ammiraglio Domini: “Spendere non è tutto, conta il fattore umano”