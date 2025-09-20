A Gaza si consuma ogni giorno un’ecatombe: case spianate, famiglie intere costrette a scappare, bambini uccisi sotto le macerie. Lo sterminio silenzioso di un popolo disarmato non può essere ridotto a un “effetto collaterale”. È la prova più cruda di quanto la logica della guerra non conosca limiti né confini. Eppure, invece di raccogliere l’urlo delle vittime e trasformarlo in una politica di pace, l’Europa — e l’Italia con essa — sceglie la via opposta: si prepara a nuovi conflitti. Le esercitazioni militari in Oriente e in Occidente disegnano scenari di guerra per il nostro continente. Non è più solo retorica: si pianifica apertamente l’ipotesi di uno scontro armato su larga scala. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'Italia non deve diventare un arsenale