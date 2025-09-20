L’Italia nell’Indo-Pacifico Sfide e opportunità oltre il Mediterraneo
Negli ultimi quattro anni, l’Italia ha compiuto un salto operativo che pochi analisti avrebbero immaginato. Tra il 2021 e il 2024, Roma ha progressivamente intensificato il proprio impegno nell’Indo-Pacifico, un’area che per decenni era rimasta ai margini della sua agenda di sicurezza. La missione del Cavour Carrier Strike Group nel 2024, durata oltre cinque mesi e sviluppata tra Oceano Indiano e Pacifico, ha rappresentato il culmine di questa svolta. Accordi di cooperazione con India, Giappone e Australia, nuove intese con partner regionali e un rafforzamento delle capacità navali e industriali hanno proiettato l’Italia in un teatro strategico che, fino a pochi anni fa, sembrava lontanissimo dalle priorità nazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
