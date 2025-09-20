L' Italia in finale contro gli Usa nel doppio della Billie Jean King Cup in Cina

AGI - Saranno gli Stati Uniti a sfidare l'Italia nella finale della Billie Jean King Cup 2025. Nella seconda semifinale, la squadra a stelle e strisce capitanata da Lindsay Davenport ha sconfitto per 2-0 la Gran Bretagna. Decisive le vittorie in tre set, nei due singolari, di Emma Navarro e Jessica Pegula, rispettivamente contro Sonay Kartal (3-6 6-4 6-3) e Katie Boulter (3-6, 6-4, 6-2). Per le americane si tratta della 31esima finale nella storia della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup). . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia in finale contro gli Usa nel doppio della Billie Jean King Cup in Cina

