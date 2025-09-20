L’Italia e i suoi beni – Creare valore con gli immobili dello Stato presentazione con Rampelli

ROMA – Lunedì 22 settembre, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del Rapporto annuale 2025 dell’Agenzia del Demanio, “L’Italia e i suoi beniCreare valore con gli immobili dello Stato”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). Intervengono Alessandra dal Verme, direttore Agenzia del Demanio, e Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

