L' intervista choc al figlio di Riina Cuffaro Dc | Quelle parole sono un insulto alla verità

"Le parole di Giuseppe Salvatore Riina sono un insulto alla verità, un tentativo di deformare la memoria collettiva, una storia di sangue e di violenze che le sentenze hanno già condannato, senza se e senza ma. Non siamo di fronte a parole improvvisate, ma ad un tentativo deliberato di negare o. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it