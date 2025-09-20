L’arrivo dell’autunno sarà un momento decisivo per il futuro del centrocampista Davide Frattesi con la maglia dell’Inter Decisivo in più occasioni da subentrato, sia in campionato che in Europa, Davide Frattesi vive una situazione a dir poco paradossale da quando veste la maglia dell’Inter. In nerazzurro da due anni, Davide Frattesi è costato all’ Inter oltre trenta milioni di euro. Un investimento importante e allo stesso tempo giustificato alla luce del valore e delle potenzialità del centrocampista che si era fatto apprezzare – e non poco – tra le fila del Sassuolo. In nerazzurro, però, Davide Frattesi ha faticato a trovare continuità, senza mai riuscire a diventare un vero e proprio titolare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - L’Inter molla Frattesi: addio con lo scambio