L’Inter e l’evoluzione dei moduli | all’origine fu il 2-3-5 a farla da padrone tutto il contrario di oggi
La genesi dell’evoluzione dei moduli di gioco è sorprendente, da non crederci se si rapportano ai tempi moderni. Ma andiamo fino in fondo e scopriamo il perchè si è passati dal caos alla super-organizzazione dei nostri giorni. Le regole del calcio, il numero di giocatori e le formazioni sono cambiati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - evoluzione
Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per le uscite: da Asllani alle situazioni in evoluzione di Pavard e Bisseck
Chivu Inter, cambio di rotta: niente rivoluzione, sarà una evoluzione! La mossa in mente a partire dal Torino
Inter, Chivu cambia rotta: dal 3-4-2-1 al 3-5-2, niente rivoluzione ma un’evoluzione
FcInterNews.it. . Prepariamoci insieme a Inter-Sassuolo, match in programma domenica sera a San Siro e valido per la 4a giornata di Serie A. Le ultimissime da Appiano e le probabili scelte di Chivu. ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE | #Akanji è un nuovo difensore dell'#Inter Mossa giusta prenderlo per #Pavard? - X Vai su X