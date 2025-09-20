L’intelligenza artificiale crea la skincare a misura di cliente

L’idea di mettere l’ intelligenza artificiale al servizio di un prodotto cosmetico personalizzato, come la skincare su misura, l’ha fatta entrare nella top ten di Forbes delle personalità under 30 più influenti nel suo settore. Alice Zabeo, di Ornago, aveva solo 25 anni quando, studentessa di Farmacia nel 2020, decise di rivoluzionare il mondo della cura della pelle con un’idea che oggi appare semplice: utilizzare l’intelligenza artificiale per permettere ai farmacisti di creare oltre 10mila formulazioni diverse e su misura di ogni tipo di pelle grazie a un algoritmo. È nata così la startup Bonnie Beauty. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

