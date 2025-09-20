L’intelligenza artificiale crea la skincare a misura di cliente
L’idea di mettere l’ intelligenza artificiale al servizio di un prodotto cosmetico personalizzato, come la skincare su misura, l’ha fatta entrare nella top ten di Forbes delle personalità under 30 più influenti nel suo settore. Alice Zabeo, di Ornago, aveva solo 25 anni quando, studentessa di Farmacia nel 2020, decise di rivoluzionare il mondo della cura della pelle con un’idea che oggi appare semplice: utilizzare l’intelligenza artificiale per permettere ai farmacisti di creare oltre 10mila formulazioni diverse e su misura di ogni tipo di pelle grazie a un algoritmo. È nata così la startup Bonnie Beauty. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale
Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli
Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale
Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI
“L’intelligenza artificiale non è solo tecnologia, ma una leva per ripensare la didattica e renderla più inclusiva ed efficace.” Un’anteprima dall’intervento di Paola Castellacci @castellaccipaola al convegno “Intelligenza Artificiale nella scuola: scenari e strument Vai su Facebook
"L’intelligenza artificiale va usata con senso critico nella comunicazione, la #sostenibilità è un modello di sviluppo #economico in cui le #infrastrutture hanno un ruolo centrale" Maria Enrica Danese, Corporate Communication & Sustainability Director, @TIM - X Vai su X
L’intelligenza artificiale crea la skincare a misura di cliente - L’idea di mettere l’intelligenza artificiale al servizio di un prodotto cosmetico personalizzato, come la skincare su misura, l’ha ... Si legge su ilgiorno.it
La skincare del futuro? Smart grazie all’intelligenza artificiale - Nel mondo della skincare, si sta facendo spazio una nuova generazione di trattamenti che va ben oltre la semplice cura della superficie cutanea. Riporta 105.net