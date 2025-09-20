L’intelligenza artificiale al servizio della prevenzione | individuare la depressione degli studenti attraverso le espressioni facciali

La crescente attenzione verso la salute mentale in ambito scolastico spinge la ricerca scientifica a esplorare soluzioni innovative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli

Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

“L’intelligenza artificiale non è solo tecnologia, ma una leva per ripensare la didattica e renderla più inclusiva ed efficace.” Un’anteprima dall’intervento di Paola Castellacci @castellaccipaola al convegno “Intelligenza Artificiale nella scuola: scenari e strument Vai su Facebook

"L’intelligenza artificiale va usata con senso critico nella comunicazione, la #sostenibilità è un modello di sviluppo #economico in cui le #infrastrutture hanno un ruolo centrale" Maria Enrica Danese, Corporate Communication & Sustainability Director, @TIM - X Vai su X

L’intelligenza artificiale crea la skincare a misura di cliente; Come l’intelligenza artificiale entra nelle scuole secondo le nuove linee guida del ministero dell’Istruzione; Le sfide della scienza | L’intelligenza artificiale rende più semplice trovare il vaccino giusto.

Intelligenza artificiale, approvata la legge. Le ricadute per la sanità - La legge chiarisce in maniera inequivocabile che prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica spettano al medico, commenta il presidente Fnomceo Filippo Anelli ... Secondo doctor33.it

Intelligenza artificiale al servizio della prevenzione sanitaria - Prohmed è una piattaforma innovativa che analizza i dati dei pazienti per segnalare aree di attenzione e supportare medici e cittadini In Italia, il sistema sanitario pubblico è spesso messo a dura ... ilmessaggero.it scrive