L’iniziativa presentata dall’ex nazionale Erika Morri permette di coinvolgere i ragazzi indipendentemente dalla condizione fisica | agli sforzi sul campo si aggiungono quelli nell’ambiente virtuale dove il corpo non è un limite Rugby tra Metaverso e mondo reale L’inclusione è doppia
Erika Morri, ex azzurra di rugby e Founder Sport Land of freedom, agli Stadi Generali dello Sport di Perugia ha presentato un progetto molto innovativo e originale, ideato da lei e chiamato ’Rugby e metaverso’: un viaggio nelle emozioni, il primo torneo al mondo di rugby a tecniche miste, metà giocato in reale e metà nel metaverso. Un viaggio parallelo per comprendere l’importanza della qualità nelle relazioni e provare la diversità di emozioni tra corpo reale e virtuale. E anche in questa occasione il rugby si dimostra una disciplina sportiva capace di superare i confini della realtà. Come il terzo tempo porta i giocatori a un importante momento di condivisione fuori dal campo, così il metaverso ha portato 250 quattordicenni bolognesi di istituti superiori con indirizzi diversificati al di là dallo schermo, calandoli nella realtà del campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
