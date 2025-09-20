L’infermiere di famiglia è un’opportunità per il futuro della sanità sammarinese
La Confederazione democratica lavoratori sammarinesi guarda al futuro, all’invecchiamento della popolazione, che sarà la vera emergenza nei prossimi anni e mette in prima linea la figura dell’ infermiere di famiglia e di Comunità, per pensare a una assistenza sul campo. "Mantenere anziani e soggetti fragili a casa – ha detto la segretaria Generale Milena Frulli in apertura del convegno sull’argomento – è una conquista della società". Il convegno alla Sala Montelupo di Domagnano, ha messo a confronto proprio sulla figura dell’infermiere di famiglia, la realtà sammarinese con quella delle regioni limitrofe: Emilia Romagna e Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
