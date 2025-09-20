L' indiscrezione Regionali 2025 la lista di Fico in bilico per rafforzare il M5S

Secondo indiscrezioni, finora non confermate ma neanche smentite, la Lista del Presidente Roberto Fico, nella coalizione di centro sinistra in Campania, in vista delle prossime elezioni regionali del 23 e del 24 novembre è, fortemente, a rischio. La necessità di ottenere un importante risultato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: indiscrezione - regionali

ELEZIONI REGIONALI, D'AGOSTINO (FI): "SCELTA INOPPORTUNA E IRRISPETTOSA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERREMOTO DELL'80" Il Segretario provinciale di Forza Italia stigmatizza la decisione del Presidente De Luca di fissare il voto pe - facebook.com Vai su Facebook

L'indiscrezione / Regionali 2025, la lista di Fico in bilico per rafforzare il M5S; Elezioni regionali 2025, Antonella Bundu è la candidata per la lista Toscana Rossa; Regionali, approvate le liste del M5S: chi sono i candidati della circoscrizione reggina.

Regionali 2025, Minerva già corre. Le grandi manovre nelle liste partono dal Salento - La provincia di Lecce sarà un serbatoio determinante di voti, idee e candidati. Da lecceprima.it

Elezioni Regionali 2025, dove e quando si vota: i candidati e gli ultimi sondaggi - Quest'autunno in Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto si terranno le elezioni regionali ... Scrive fanpage.it