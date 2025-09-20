L’incredibile viaggio via mare dei tifosi del Cesena verso Venezia | 12 ore di navigazione tra maraffone e cori Video

Cesena, 20 settembre 2025 – Sveglia all’alba e dodici ore navigazione per vedere una partita di novanta minuti. Il grande cuore (e un pizzico di sana follia), dei tifosi del Cesena, ha delle espressioni decisamente originali, e fra queste c’è la decisione di un gruppo di noleggiare una motonave per il trasporto passeggeri e raggiungere Venezia via mare ( foto ), per assistere al big match culminato con una entusiasmante vittoria. Non è la prima volta che accade, in precedenza, infatti, nel 1994 ci fu un’altra trasferta quando (anche allora) il Cesena espugnò Venezia 1-0 con un gol del mitico Dario Hubner, e nel 2004 un nutrito gruppo di tifosi decise di salpare da Cesenatico per raggiungere Rimini in occasione di un derby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

