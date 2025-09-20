L’incredibile invenzione green che nasce nel Comasco | ecco a cosa serve e come funziona

Quicomo.it | 20 set 2025

C’è ancora chi inventa, chi lavora in silenzio e con pazienza costruisce prototipi con la speranza di migliorare il lavoro nei campi. Accade a Gravedona, sulle rive del Lago di Como, dove Renato Maiorana ha appena terminato il suo nuovo progetto: una macchina per raccogliere le olive che unisce. 🔗 Leggi su Quicomo.it

