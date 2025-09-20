L' incidente all' uscita della galleria Spinasanta | 33enne empedoclino indagato per omicidio stradale

Agrigentonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trentatreenne empedoclino, alla guida dell'Audi A3 che stamattina ha avuto l'incidente stradale lungo la statale 118: la Agrigento-Raffadali, come da procedura, è indagato per omicidio stradale. Il giovane, un agente di commercio, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - uscita

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Incidente stradale, mezzo pesante centra la cuspide all’uscita dell’autostrada: chiuso lo svincolo

Incidente sul Gargano: violento impatto tra due auto all'uscita delle gallerie, ci sono tre feriti

Incidente alla galleria Spinasanta, scontro tra due auto: morto 72enne; Scontro fra due auto in galleria, un morto e due feriti ad Agrigento; Tragedia sulla statale 118: muore un 72enne agrigentino, travolto da un’auto all’uscita della galleria Spinasanta.

incidente uscita galleria spinasantaTragedia ad Agrigento, 72enne morto in incidente stradale dopo la galleria Spinasanta - Un 72enne agrigentino – Francesco Rizzo Zangali – è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina all’uscita della galleria Spinasanta, lungo la strada ... Riporta grandangoloagrigento.it

incidente uscita galleria spinasantaTragedia ad Agrigento: 72enne muore in un incidente stradale - un grave incidente ha provocato la morte di un 72enne pensionato molto conosciuto e stimato in citt ... Scrive scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Uscita Galleria Spinasanta