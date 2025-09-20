L' incidente all' uscita della galleria Spinasanta | 33enne empedoclino indagato per omicidio stradale
Il trentatreenne empedoclino, alla guida dell'Audi A3 che stamattina ha avuto l'incidente stradale lungo la statale 118: la Agrigento-Raffadali, come da procedura, è indagato per omicidio stradale. Il giovane, un agente di commercio, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: incidente - uscita
