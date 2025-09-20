L’inchiesta Keu in aula Il processo si sblocca Chiesti quattro abbreviati

In quattro (fra i 24 imputati e sei società per le quali la Procura chiede il rinvio a giudizio) hanno avanzato richiesta di definire le proprie posizioni con processo lampo: rito abbreviato e discussione allo stato degli atti (sconto di un terzo della pena in caso di condanna). Si tratta di quattro posizioni tutte appartenenti al filo aretino delle indagini. Una richiesta – da quanto abbiamo appreso – basata sulla convinzione che nel fascicolo. anche per la produzione documentare dei legali, ci siano tutti gli elementi per arrivare ad un giudizio di assoluzione. Per tutti gli altri si discuterà il non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’inchiesta Keu in aula. Il processo si sblocca. Chiesti quattro abbreviati

In questa notizia si parla di: inchiesta - aula

Inchiesta Milano, Sala pronto a difendersi: lunedì riferirà in Aula, ipotesi dimissioni Tancredi

Sala e l'inchiesta a Milano, il sindaco in Aula: «Ho sempre agito nel solo interesse dei cittadini. Le mie mani sono pulite» La diretta

Inchiesta meneghina: Sala in aula, Milano sotto esame

Al rientro di Rino Casella in aula con lui ci saranno altri professori: una sorta di «scudo umano» dopo il blitz degli studenti. Il rettore di Pisa Zucchi: «Contro gli attivisti ci riserveremo eventuali azioni legali. Intanto aspettiamo l'inchiesta» Vai su Facebook

Inchiesta Satnam bis, i Lovato in aula per caporalato A novembre il processo per padre e figlio. I braccianti lavoravano senza contratto La Procura di Latina ha chiesto il giudizio immediato per l’inchiesta Satnam, bis dove viene contestato il… - X Vai su X

L’inchiesta Keu in aula. Il processo si sblocca. Chiesti quattro abbreviati - Si torna in aula il 3 ottobre con la discussione del pm Christine von Borries. Si legge su lanazione.it

Ciro Grillo parla per la prima volta in aula al processo per stupro: “Nessuno di noi ha approfittato di qualcuno” - Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo, sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci". fanpage.it scrive