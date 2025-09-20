Libri scolastici stangata da 1815 euro per le superiori | colpa del nuovo tetto di spesa Unione dei Consumatori chiede di riportare il tetto di sforamento al 10%
Le famiglie dovranno affrontare una spesa complessiva superiore del 5% per l'acquisto dei libri scolastici durante l'anno scolastico in corso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: libri - scolastici
Libri scolastici 2025/2026, editori: “Aumento prezzi in linea con l’inflazione”
Libri scolastici, AIE: aumenti prezzi in linea con inflazione: +1,7%
Libri scolastici, nel 2025 prezzi in aumento fino all’1,8%. Gli editori: “In linea con l’inflazione”
Dopo l'esercizio del libro di storia sul primo anno di vita (se scorri lo trovi) in molti mi avete invitato foto di libri scolastici vari con un approccio escludente. Lo sono per tanti motivi che non sono solo quello di avere una storia adottiva ma anche di non avere una Vai su Facebook
Il numero eccessivo di pagine dei libri scolastici, non è solo un problema di costi e di zaini troppo pesanti. Testi enciclopedici favoriscono una didattica trasmissiva e generalizzata, scoraggiando approcci metodologici flessibili, che consentano di tenere conto - X Vai su X
Libri scolastici, stangata da 1815 euro per le superiori: colpa del nuovo tetto di spesa. Unione dei Consumatori chiede di riportare il tetto di sforamento al 10%.
Scuola, stangata libri: in arrivo la detrazione che può cambiare tutto - Da quest’anno i libri di testo e la cancelleria potrebbero entrare tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi. Come scrive panorama.it
Con il rientro a scuola arriva la stangata per le famiglie: dagli zaini ai libri ecco quanto si spenderà - Con l’arrivo del nuovo anno scolastico 2025, studenti e famiglie devono fare i conti con rincari e spese sempre più pesanti. Riporta notizie.tiscali.it