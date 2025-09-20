L’ha mangiato Italia muore al sesto mese di gravidanza per Escherichia | ora la scoperta atroce

Non latte crudo, come si era ipotizzato inizialmente, ma pollo infetto contaminato da Escherichia coli. Sarebbe questa la causa della morte improvvisa di Zoe Anne Guaiti, 39 anni, trentina di Arco, deceduta il 5 maggio scorso all’ospedale Santa Chiara di Trento mentre era al sesto mese di gravidanza. A chiarirlo sono stati i risultati dell’autopsia, resi noti dal legale della famiglia dopo settimane di attesa. Una conclusione che cambia completamente lo scenario delle indagini, escludendo errori o responsabilità dei sanitari. L’autopsia: infezione fulminante e nessuna colpa dei medici. Secondo l’esame disposto dalla magistratura, Zoe è stata colpita da un’infezione fulminante da Escherichia coli, dovuta a un ceppo particolarmente aggressivo e resistente anche agli antibiotici più forti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, muore al sesto mese di gravidanza per Escherichia: ora la scoperta atroce