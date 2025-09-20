Notizia fresca giunta in redazione: L’ex difensore del Bayern Monaco e il vincitore della Coppa del Mondo Jerome Boateng ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. Boateng ha fatto 76 presenze per la Germania tra il 2009 e il 2018, mentre trascorreva 10 anni carico di trofei con il Bayern che lo ha visto sollevare 22 onori principali. Il 37enne ha concluso la sua carriera in Austria con Lask, dopo aver risolto il suo contratto dal consenso comune il mese scorso. Boateng ha iniziato la sua carriera a Hertha Berlin prima di unirsi ad Amburgo, con il difensore che ha trascorso una stagione in Inghilterra al Manchester City nel 2010-11. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex vincitore della Coppa del Mondo e il Bayern Star Boateng annuncia il pensionamento