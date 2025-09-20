L' ex vescovo Nogaro nella rete dei preti contro il genocidio

C'è anche il vescovo emerito di Caserta Raffaele Nogaro nella retepreti contro il genocidio” che prenderà parte alla mobilitazione per la Palestina in programma il 22 settembre.La rete, nata nelle ultime settimane, ha raccolto già l'adesione di oltre 1200 sacerdoti di 34 Paesi. Non solo parroci. 🔗 Leggi su Casertanews.it

